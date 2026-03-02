Россиянам назвали пять недорогих гаджетов для защиты квартиры

Социолог и экономист Дмитрий Алексеев перечислил пять недорогих устройств, которые помогают предотвратить потоп, утечку газа и пожар в квартире, сообщает Life.ru .

Датчик протечки устанавливают под ванной, раковиной или рядом со стиральной машиной. При появлении воды он подает сигнал на сервопривод, который автоматически перекрывает подачу воды в течение нескольких секунд. Это позволяет избежать затопления и серьезного ущерба.

Газовый анализатор размещают возле плиты или колонки. Устройство фиксирует метан, пропан и угарный газ. При превышении допустимой концентрации оно включает сирену и отправляет уведомление на смартфон владельца.

Дымовой извещатель реагирует на задымление и предупреждает о возгорании на ранней стадии. Для комплексной защиты используют комбинированные датчики, которые объединяют несколько функций и могут подключаться к системе «умный дом».

«Все эти устройства работают автономно, питаясь от батареек с длительным сроком службы, что обеспечивает надежность и не требует постоянного вмешательства пользователя. Благодаря таким решениям можно значительно повысить уровень безопасности в доме, сохранив нервы и имущество без больших затрат», — заключил Алексеев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.