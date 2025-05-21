Россиян предупредили о росте тарифов на электричество с 1 июля

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что с 1 июля в России проиндексируют тарифы на электричество на 12,6%, а через год — еще на 9,3%, сообщает РИА Новости .

«С 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года — 4,9%. Такой прогноз дает Минэкономразвития России», — заявил Кошелев.

Он объяснил, что рост цены связан с увеличением инвестиций в строительство новой генерации. Еще одна причина — рост тарифа на передачу электроэнергии. Еще в 2022 году у 1683 ТСО в России не было инвестиционных программ, но они получали высокую выручку от потребителей, хотя не соответствовали требованиям.

Поэтому количество ТСО сократили и определили четкие критерии по количеству персонала, оборудования и его трансформаторной мощности, протяженности сетей. По словам Кошелева, на сегодня осталось 619 ТСО, которые имеют право на получение тарифа. Контроль за ними будет усилен.

Ранее Кошелев рассказал, что тарифы ЖКХ в этом году в стране проиндексируют в среднем на 11,9%, но этот размер будет различаться в разных субъектах РФ. По его словам, увеличение тарифов связано с уровнем инфляции, а также с необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.