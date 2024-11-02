«Россети» усилили контроль за работой энергообъектов перед Днем народного единства

Со 2 по 5 ноября будет усилен контроль за работой энергообъектов, который вводит «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба компании.

Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, ситуации на приграничных территориях и в новых субъектах РФ, а также в регионах со сложными погодными условиями, включая Москву.

«На случай нештатных ситуаций готовы почти 11 тыс. аварийно-восстановительных бригад (более 53 тыс. специалистов и 26 тыс. единиц техники), 7,8 тыс. резервных источников электроснабжения (общая мощность — 625 МВт). Во всех филиалах ПАО „Россети“ и дочерних сетевых компаниях организовано круглосуточное дежурство работников и руководителей. Проведены дополнительные инструктажи персонала, проверки производственных и бытовых помещений, складов. С 12 часов 2 ноября запрещено производство плановых работ и переключений в электроустановках, схемы сетей приведены к нормальным», — следует из сообщения.

Также в компании «Россети Московский регион» к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 308 бригад в составе 1 823 человек и 363 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220, а еще написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион».

Найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях официального Telegram-канала «Россети Московский регион».