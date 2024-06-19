«Россети» обеспечили мощностью крупный жилой микрорайон в Новой Москве

Для электроснабжения ЖК «Остафьево», на территории которого планируется строительство 42 кирпично-монолитных домов, энергетики компании «Россети Московский регион» смонтировали распределительный пункт 10 кВ, проложили около 10 км кабельных линий электропередачи, передает пресс-служба компании.

Максимальная мощность присоединения составила 9,5 МВт.

Источником электроснабжения стала подстанция 110 кВ «Сырово», которая обслуживает потребителей Щербинки, населенных пунктов Подольского и Ленинского районов. Учитывая плотную застройку, часть трассы ЛЭП пройдена методом горизонтально направленного бурения. При этом был выбран вариант монтажа двух кабелей в одной траншее.

«Остафьево» — масштабный строительный проект в Новой Москве. На территории микрорайона будет создана вся необходимая социальная инфраструктура — школы, детские сады, собственная поликлиника. Планируется, что в жилых домах будет в общей сложности более 14 тыс. квартир.

«Россети» содействуют реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на всей территории присутствия. За последнее время компании Группы обеспечили электроснабжение крупных жилых комплексов в Кемерове, Новосибирске, Воронеже и других городах.