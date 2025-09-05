«Россети МР» оштрафовали за нарушение срока подключения к сетям в Солнечногорске

Московским областным УФАС России в отношении ПАО «Россети Московский регион» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 600 тыс. рублей за нарушение срока подключения к электросетям объектов, расположенных в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В адрес управления обратился житель городского округа Солнечногорск с жалобой на нарушение обществом правил технологического присоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электросетям в срок, установленный правилами технологического присоединения.

В ходе проведения административного расследования по делу об административном правонарушении управлением установлено, что обществом нарушены правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электросетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

ПАО «Россети Московский регион» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения общества к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Одновременно с этим, ПАО «Россети Московский регион» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.