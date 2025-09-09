«Россети МР» оштрафовали за нарушение срока подключения к электросетям в Подольске

Московским областным УФАС России в отношении ПАО «Россети Московский регион» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В адрес управления обратился житель городского округа Подольск Московской области с жалобой на нарушение обществом правил технологического присоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в срок, установленный правилами технологического присоединения.

В ходе проведения административного расследования по делу об административном правонарушении управлением установлено, что обществом нарушены правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПАО «Россети Московский регион» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения общества к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Одновременно с этим, ПАО «Россети Московский регион» внесено Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

