«Россети Московский регион» присоединили к сети новую верфь в Москве

Компания «Россети Московский регион» обеспечила энергоснабжение новой верфи в Нагатинском затоне на юге столицы, выделив для нее 5 МВт мощности. На этом предприятии будет организовано высокотехнологичное производство экологичных электрических судов, предназначенных для городских маршрутов столицы и прогулок, а в будущем — для круизов по Золотому кольцу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чтобы подключить верфь к электрическим сетям, специалисты проложили свыше 30 кабельных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ, суммарная длина которых составила почти 11 километров. Также была установлена трансформаторная подстанция мощностью 5 МВА и современное распределительное оборудование.

Еще одна подстанция аналогичной мощности была встроена непосредственно в здание верфи. Ее архитектурное оформление, выдержанное в едином стиле, отсылает к истории московского судостроения, насчитывающей более 90 лет: отделка имитирует деревянные панели — материал, который исторически применялся в кораблестроении. Электроснабжение объекта осуществляется по второй категории надежности, что предусматривает возможность резервирования.

Новый судостроительный кластер объединяет в себе конструкторское бюро и полный цикл производства — от резки металла и сварки секций до покраски, монтажа оборудования, испытаний и спуска готовых судов на воду. Планируется, что ежегодно здесь будут строить до 40 электросудов с применением передовых решений, таких как 3D-печать и цифровые двойники.

Проект возрождения пассажирского судоходства по Москве-реке, реализуемый правительством города с 2020 года, является уникальным в мировом масштабе. К 2030 году в столице планируется запустить 7 регулярных маршрутов речного электротранспорта и 11 прогулочно-экскурсионных. «Россети» активно участвуют в этой программе: ранее энергетики уже обеспечили мощность для отреставрированного Южного речного вокзала, который находится напротив новой верфи.