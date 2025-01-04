сегодня в 16:04

«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более 10 тысяч жителей Солнечногорска

В преддверии новогодних праздников специалисты филиала компании «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» завершили реконструкцию двухтрансформаторной подстанции мощностью 2000 кВА в Пешках. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети Московский регион».

Также проведена модернизация центральной распределительной подстанции (ЦРП), одной из крупнейших в Солнечногорске. Сюда заведены 20 кабельных линий 6 кВ.

Помимо этого, включен новый блок трансформатора 6/10 кВ мощностью 4000 кВА в Головково. Результатом работ, которые провели энергетики Солнечногорского района электрических сетей, стало повышение надежности электроснабжения более 10 тыс. жителей округа.

В 2025 году компания «Россети Московский регион» продолжит реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей городского округа Солнечногорск.