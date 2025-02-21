Решить вопросы в сфере ЖКХ жители Подмосковья могут с помощью «Госуслуги.Дом»
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Теперь жители Московской области могут решить вопросы, связанные с содержанием и использованием общего имущества МКД региона в режиме «одного окна» при помощи приложения «Госуслуги.Дом». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Какие возможности получают собственники жилых помещений Подмосковья:
- оплачивать счета за ЖКУ;
- подавать заявки в управляющую организацию;
- общаться с соседями в официальных домовых чатах;
- контролировать график работ по капитальному ремонту и ежегодную отчётность управляющей организации;
- заказывать поверку счетчиков;
- участвовать в общих собраниях собственников.
Как пользоваться приложением?
- Скачайте «Госуслуги Дом» (Google Play; App Store; RuStore; AppGallery)
- Войдите через учетную запись госуслуг;
- Сведения о собственности загрузятся из баз данных Росреестра.
Приложение «Госуслуги.Дом» регулярно обновляется, ближайшее время пользователям будут доступны и другие возможности.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.
Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.