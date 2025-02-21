Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Решить вопросы в сфере ЖКХ жители Подмосковья могут с помощью «Госуслуги.Дом»

Теперь жители Московской области могут решить вопросы, связанные с содержанием и использованием общего имущества МКД региона в режиме «одного окна» при помощи приложения «Госуслуги.Дом». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Какие возможности получают собственники жилых помещений Подмосковья:

оплачивать счета за ЖКУ;

подавать заявки в управляющую организацию;

общаться с соседями в официальных домовых чатах;

контролировать график работ по капитальному ремонту и ежегодную отчётность управляющей организации;

заказывать поверку счетчиков;

участвовать в общих собраниях собственников.

Как пользоваться приложением?

Приложение «Госуслуги.Дом» регулярно обновляется, ближайшее время пользователям будут доступны и другие возможности.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.