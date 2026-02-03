РЭО: В 2026 году намечается запуск 87 объектов для работы с отходами

В течение 2026 года в различных субъектах РФ запланирован ввод в строй 87 новых объектов инфраструктуры, предназначенных для обращения с отходами. Проектные мощности этих объектов составят 8,74 млн тонн в год по обработке отходов и 3,66 млн тонн в год по их утилизации. Помимо этого, будут созданы современные площадки для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) объемом 5,96 млн тонн ежегодно, сообщила пресс-служба РЭО.

Ранее, в период с 2019 по 2025 годы, было уже введено в эксплуатацию 372 объекта для обращения с ТКО. Среди них 200 объектов — для обработки, 113 — для утилизации, 20 — для обезвреживания и 39 — для размещения отходов. Совокупная мощность введенных объектов достигла 24,68 млн тонн по обработке, 7,56 млн тонн по утилизации, 0,48 млн тонн по обезвреживанию и 7 млн тонн по размещению.

«С момента старта реформы в 2019 году мы запустили уже 372 объекта по обращению с отходами. Они позволили сформировать инфраструктурный каркас — ключевое направление становления нашей отрасли. Суммарно с 2025 по 2030 годы благодаря различным мерам поддержки в регионах будет введено еще 408 комплексных объектов ТКО. Создание современной инфраструктуры становится опорой для выстраивания в стране экономики замкнутого цикла», — отметил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание в России целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений ставит целью формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить стопроцентную сортировку ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли их захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления во вторичный оборот в качестве ресурсов и сырья.