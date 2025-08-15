РЭО проверил 141 полигон у аэродромов на угрозу скопления птиц

Российский экологический оператор (РЭО) завершил проверки 141 полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенных вблизи аэродромов. Цель этих обследований — выявить возможные скопления птиц, представляющие угрозу безопасности полетов, и определить необходимые меры для минимизации рисков. На данный момент инспекции проведены в 56 регионах страны. Из проверенных объектов 117 получили положительные оценки, а 24 — отрицательные. Основные нарушения связаны с доступностью кормовой базы для пернатых и недостаточной защищенностью территорий, что позволяет птицам питаться органическими отходами, сообщила пресс-служба РЭО.

«Мы проверяем все предприятия, которые находятся в радиусе 15 километров от взлетно-посадочных полос. Это так называемая “шестая подзона приаэродромной территории”. Массовое скопление птиц рядом с полигонами или комплексами по обработке отходов — это не только экологическая, но и санитарная проблема. Орнитологические обследования помогают выявить риски и вовремя принять меры, чтобы сделать такие объекты безопаснее», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

Объекты с отрицательными заключениями обязаны устранить нарушения в течение полугода и провести повторное орнитологическое исследование. Контроль за исполнением этих требований возложен на транспортную прокуратуру.

Всего в плане проверок значится 163 объекта. Работы продлятся до конца года, чтобы все полигоны ТКО получили актуальные оценки и устранили выявленные недочеты.

ППК «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — построение в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» запущен новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов в переработку в качестве вторичного сырья.