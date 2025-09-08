РЭО продлил набор на программу переподготовки по обращению с отходами

Российский экологический оператор (РЭО) объявил о продлении приема заявок на программу профпереподготовки «Управление системой обращения с отходами и комплексами по переработке твердых коммунальных отходов в условиях экономики замкнутого цикла». Курс проводится на базе РЭУ им. Г. В. Плеханова, а начало занятий намечено на 13 октября 2025 года. Для записи необходимо использовать контактные данные, опубликованные на интернет-портале вуза, сообщила пресс-служба РЭО.

«Совместная образовательная инициатива с Плехановским университетом является важным вкладом в подготовку специалистов, которые будут развивать экономику замкнутого цикла и формировать современные подходы к управлению отходами», — подчеркнули в пресс-службе ППК РЭО.

Программа направлена на формирование управленческих, технических и практических навыков в сфере обращения с отходами: от разработки территориальных схем и тарифной политики до применения наилучших доступных технологий и проектирования инфраструктуры переработки. Среди преподавателей — специалисты Минприроды, РЭУ им. Г. В. Плеханова и РУДН. Слушатели смогут не только повысить квалификацию, но и получить конкурентное преимущество на рынке труда, расширив профессиональные контакты и возможности для карьерного роста.

«Мы соединяем академические знания университета с реальным опытом ключевых игроков отрасли, чтобы дать вам не теорию, а работающие навыки. Вы научитесь внедрять ESG-стандарты, создавать эффективные системы переработки отходов и реализовывать проекты в рамках национальной экологической стратегии. Воспользуйтесь возможностью стать частью команды, которая не просто говорит об устойчивом развитии, а воплощает его в жизнь», — отметила и. о. директора Бизнес-школы маркетинга и предпринимательства РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Кулакова.

Обучение рассчитано на четыре месяца и включает 278 академических часов. Занятия будут проходить три раза в неделю в онлайн-формате, что позволяет совмещать учебу с работой. По итогам участники защитят проектную работу и получат диплом о профессиональной переподготовке РЭУ им. Г. В. Плеханова — одного из ведущих экономических вузов России.

РЭУ им. Г. В. Плеханова является членом Консорциума «Экономика замкнутого цикла», который Российский экологический оператор основал в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с ТКО. Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. В консорциум могут входить научные и образовательные организации, приверженные принципам формирования экономики замкнутого цикла. Всего в него вошли 30 вузов, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.