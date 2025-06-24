РЭО предложил обновить ГОСТ для мусоросортировочных комплексов

Сортировочные комплексы необходимо оборудовать современными мощными линиями, способными справляться с объемами поступающего мусора. На совместном заседании направлений «Технологии обращения с отходами» и «Технологии утилизации вторичных ресурсов» Научно-технического совета Российского экологического оператора обсуждались предложения по корректировке ГОСТ Р 70717–2023, устанавливающего стандарты сортировки отходов, сообщает пресс-служба РЭО.

«Эффективная сортировка — основа для извлечения вторичных ресурсов и развития экономики замкнутого цикла. Именно поэтому в рамках работы нашего Научно-технического совета ведется постоянная работа по актуализации нормативных и технических документов, регулирующих этот процесс, чтобы будущие мусоросортировочные комплексы сразу проектировались с учетом современных требований», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Участники также предложили закрепить в ГОСТе нормы работы сортировочных комплексов, в том числе количество смен и рабочих дней в году. Это поможет проектировать объекты с учетом реальной нагрузки на линии. Например, при мощности комплекса 200 тыс. тонн в год двухсменный режим обеспечивает нагрузку 18,38 тонн в час на линию, а односменный — более 36 тонн в час, что превышает допустимые пределы и ухудшает качество сортировки ТКО.

Кроме того, было предложено расширить перечень оборудования для обработки отходов. Помимо барабанных и роторных сепараторов, указанных в ГОСТ Р 70717–2023, рекомендуется включить вибрационные грохоты, которые хорошо показали себя при сортировке мелких фракций.

Также в стандарте отсутствуют требования по извлечению стеклобоя из органической фракции, рекомендуемые нагрузки на оборудование (включая оптические сепараторы) и минимальное число сотрудников при ручной сортировке вторичных ресурсов.

«ГОСТ является базовым документом, на который ориентируются при разработке технической документации и при выборе технологического решения для объектов обработки ТКО. Предложенные изменения в ГОСТ основаны на многолетнем опыте по проектированию мусоросортировочных комплексов и их эксплуатации. Учитывая важность ГОСТа для отрасли обращения с отходами, все предложения, озвученные на заседании НТС, будут детально изучены профильными специалистами ППК РЭО для принятия решения по инициированию изменений в ГОСТ», — отметил советник генерального директора ППК РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев.

Научно-технический совет ППК РЭО работает с 2020 года как постоянный консультативно-совещательный орган, занимающийся поиском новых технологий, научными разработками, НИОКР. НТС выступает центром компетенций по замене зарубежных технологий и развитию отрасли обращения с отходами.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная задача — построение комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология» (завершившемуся в 2024 году) пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — формирование экономики замкнутого цикла, предусматривающей к 2030 году сортировку 100% ТКО, снижение захоронения до 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичного сырья.