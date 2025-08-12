РЭО предложил новые ставки экосбора для товаров и упаковки

Минприроды России разработало проект постановления правительства на 2026 год, в котором определены базовые ставки экологического сбора и коэффициенты для них, применяемые к участникам расширенной ответственности производителей (РОП) товаров и упаковки. В подготовке документа участвовали специалисты Российского экологического оператора.

Ставки предлагается установить для 52 категорий товаров и упаковки. Коэффициент рассчитывается с учетом нескольких факторов: сложности извлечения отходов для последующей переработки, наличия технической возможности их утилизации, а также спроса на вторичное сырье. Дополнительно учитывается, сколько раз материал можно переработать для создания новой продукции. Чем экологичнее товар, тем ниже будет коэффициент.

Согласно закону, размер экосбора должен быть экономически обоснованным. Это соответствует поручению Президента России. Поэтому ставки рассчитаны по методике, утвержденной правительством в конце 2023 года. В расчетах учтены средние затраты на сбор, хранение, транспортировку, обработку и утилизацию тонны отходов, включая энергопотребление и расходные материалы.

Государство делает акцент на реальной переработке, а не просто на сборе платежей. Производители могут самостоятельно утилизировать отходы от своей продукции, создавая соответствующие мощности, или заключить договор со специализированной компанией. Экологический сбор взимается только в том случае, если предприятие не выполняет установленные нормативы по переработке.

Средства от экосбора в первую очередь направляются на развитие инфраструктуры переработки. В 2025 году на эти цели из федерального бюджета дополнительно выделено 12 миллиардов рублей. Эти деньги помогут построить новые мощности по обработке и утилизации отходов в регионах с ограниченным бюджетом.

«Таким образом, повышение ставок экосбора стимулирует развитие отрасли переработки отходов и позволит привлечь инвестиции благодаря финансированию новых утилизирующих мощностей», — добавили в пресс-службе РЭО.

По расчетам Российского экологического оператора, увеличение ставок окажет незначительное влияние на цены. Общий вклад экосбора в рост стоимости потребительской корзины составит не более 0,3%. Наибольший эффект ожидается в продовольственном сегменте, где средний рост цен прогнозируется на уровне 0,54%. Это связано с высокой долей упаковки в себестоимости некоторых товаров. Например, цены на масло и жиры, сахар, яйца и хлебобулочные изделия могут увеличиться на 0,4–0,7% в зависимости от упаковки и логистики.

В непродовольственных товарах средний рост цен оценивается в 0,28%, но в отдельных категориях он может быть выше. Так, в сегменте бытовой техники и электроники влияние составит около 1,2%, а для чистящих и моющих средств — примерно 1,1%.

Напомним, Президент Владимир Путин поставил цель к 2030 году обеспечить 100%-ную обработку твердых коммунальных отходов (ТКО) и сократить их захоронение на полигонах вдвое. Эта задача закреплена в нацпроекте «Экологическое благополучие».

Сейчас более 55% бытовых отходов направляется на обработку, а объем захоронения сократился на 17,5% с начала реформы ТКО. В стране уже построено свыше 300 объектов по обращению с отходами.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная задача — формирование комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов производства и потребления во вторичный оборот.