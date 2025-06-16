РЭО одобрил методику подтверждения «зеленых» займов

Правление Российского экологического оператора (РЭО) приняло Методику экспертного подтверждения «зеленых» займов. Этот документ определяет строгие правила, обеспечивающие направление средств исключительно на проекты, улучшающие экологию и способствующие развитию циклической экономики в стране, сообщила пресс-служба РЭО.

Методика соответствует как российским, так и международным нормам в сфере устойчивого развития. В ней учтены положения федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», критерии «зеленых» проектов, закрепленные Постановлением Правительства РФ, стандарты Банка России по выпуску и раскрытию информации, а также национальные приоритеты и цели ООН в области устойчивого развития.

«Утверждение методологии знаменует новый этап развития РЭО как ответственного участника рынка устойчивого финансирования. Мы создали прозрачную систему экспертного заверения, которая обеспечит инвесторам и всем заинтересованным сторонам уверенность в том, что „зеленые“ займы направляются исключительно на проекты, приносящие реальную пользу окружающей среде и способствующие формированию экономики замкнутого цикла в России», — отметила заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности, член Правления ППК РЭО Екатерина Степкина.

Проекты, претендующие на финансирование, проходят многоступенчатую проверку. Сначала их анализирует Департамент стратегического развития РЭО, затем рассматривает Экспертный совет по устойчивому развитию, после чего формируется итоговое заключение о целесообразности выделения «зеленого» займа. Оценка включает экологическую эффективность, использование передовых технологий и общий уровень социальной ответственности компании.

«Существенная новация методологии — включение в процесс экспертного заверения результатов ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса. Это национальный стандарт оценки деловой репутации компаний по трем ключевым направлениям: экология, кадры и государство. Его использование в качестве одного из критериев оценки позволяет учитывать не только экологические характеристики конкретного проекта, но и общий уровень корпоративной ответственности компании-заемщика. Это значительно повышает надежность системы верификации „зеленых“ займов», — отметила председатель Экспертного совета по устойчивому развитию ППК РЭО Светлана Бик.

«Зеленые» займы РЭО предназначены для финансирования проектов в трех основных сферах: переработка отходов с получением продукции и вторичного сырья, утилизация отходов с выработкой энергии, а также строительство и модернизация объектов по обращению с отходами. Каждое из этих направлений вносит вклад в решение экологических проблем и развитие циклической экономики.

Компании, получившие «зеленый» заем, обязаны соблюдать заявленные экологические цели и предоставлять регулярные отчеты. РЭО ведет реестр всех выданных займов, что обеспечивает прозрачность и контроль за использованием средств.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная задача — создание комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов производства и потребления во вторичные ресурсы.