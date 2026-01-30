РЭО: Намибия просит Россию помочь с отходами

Коллеги из Российского экологического оператора и руководство Министерства природных ресурсов России провели переговоры с Послом Намибии в РФ Моникой Нашанди. В ходе беседы госпожа Посол обратилась к российской стороне с просьбой оказать содействие в решении вопросов, связанных с отходами в её государстве, сообщила пресс-служба РЭО.

На встрече РЭО представил намибийским партнёрам российские наработки в создании экономики замкнутого цикла, а также продемонстрировал отечественные технологии и оборудование для сферы обращения с отходами.

Со своей стороны Моника Нашанди подчеркнула, что Намибия надеется на поддержку России в налаживании системы сбора, вывоза и переработки отходов в столице — Виндхуке. Посол отдельно указала на важность рекультивации крупных свалок, расположенных рядом с большими городами. Кроме того, намибийские представители проявили интерес к технологиям получения энергии из мусора.

Участники встречи согласовали проведение переговоров с представителями соответствующих ведомств и организаций Намибии, а также с администрацией города Виндхук в рамках предстоящего заседания Российско-Намибийской Межправительственной комиссии, запланированного на конец февраля.

«Намибия — это малонаселенная страна на юге Африке. Численность населения достигает трех миллионов человек. Для сравнения: максимально загруженный КПО «Восток» ежегодно может обрабатывать в 12 раз больше отходов, чем образуется в столице этой африканской страны, поэтому российская действительно может помочь иностранным коллегам», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев.