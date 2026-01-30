РЭО изменил методику контроля исполнения инфраструктурных дорожных карт

В настоящее время ряд регионов не уложился в установленные сроки реализации дорожных карт по созданию объектов инфраструктуры для обращения с отходами. Для ускорения этих процессов Российский экологический оператор (РЭО) разработал и ввел новую систему мониторинга отстающих субъектов. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев в ходе еженедельного штаба по организации системы обращения с ТКО, сообщила пресс-служба РЭО.

«Отстающие субъекты продолжат оставаться в просрочках до полного исполнения необходимых мероприятий дорожных карт. С этого Штаба мы вводим новый формат презентации, в которой будет отражаться информация в отношении создания объектов инфраструктуры с ТКО по опорным контрольным точкам», — сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

Наиболее проблемная ситуация наблюдается в десяти регионах: Брянской, Иркутской, Новосибирской, Орловской, Костромской и Самарской областях, а также в Якутии, на Алтае, в Приморском и Камчатском краях. Здесь зафиксированы значительные задержки в исполнении дорожных карт. В связи с этим на штабах разбор ситуации с инфраструктурой для ТКО теперь ведется по ключевым контрольным этапам. К ним относятся:

«Оформление земельного участка» (отставание у Иркутской, Новосибирской, Орловской, Самарской областей, Якутии, Алтая и Приморья).

«Разработка проектно-сметной документации» (отстают Иркутская и Новосибирская области, Алтай).

«Получение положительного заключения Главгосэкспертизы» (отставание у Иркутской, Новосибирской, Брянской, Костромской областей и Камчатки).

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная цель РЭО — построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача сформировать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, снизить уровень их захоронения до не более 50%, а также вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.