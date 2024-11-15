сегодня в 17:17

Ремонтные работы проводятся на подстанции в Рузском округе

Филиал ПАО «Россети Московский регион» — западные электрические сети уведомляет жителей Рузского городского округа об ослаблении схемы электроснабжения подстанции 110 кВ «Руза» в связи с неплановыми работами по замене оборудования 110 кВ в период с 8:00 13 ноября до 00:00 22 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы производятся без обесточивания потребителей. В указанный период времени будет снижена надежность электроснабжения потребителей, проживающих в Рузе, в поселке Горбово, в деревнях: Чепасово, Костино, Лукино, Тишино, Новониколаево, Воробьево, Глухово, Городилово, Теряево, Румянцево, Вертошино, Старая Руза, Коковино, Новотеряево, Бабаево, Брыньково, Ватулино, Жолобово, Старотеряево, Горки, Комлево, Старо, Сытьково.

В случае аварийного отключения электроэнергии для уточнения информации можно обращаться по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-02-20.

Выполнение вышеуказанных работ необходимо для поддержания нормального эксплуатационного состояния оборудования и повышения надежности электроснабжения потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.