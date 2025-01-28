Ремонт канализационных коллекторов продолжается в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве продолжается ремонт канализационных коллекторов. Коллектор на улице Бирюкова протяженностью практически 800 м и глубиной залегания 3-4 м был построен 47 лет назад. Его износ составляет 100%. Поэтому в рамках капитального ремонта подрядчиками при замене участка коллектора принято решение использовать метод санации навивкой. Ими уже устранены провалы. Коллектор работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основная задача — до конца февраля-начала марта закончить замену всех канализационных колодцев. Как идут работы, проверил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий. Пять провалов подрядной организацией устранены. В данный момент закончены пять колодцев, три находятся в работе.

После замены начнется промывка и навивка новой трубы.

Кроме того, на этой неделе подрядчики начнут делать два котлована в Орехово-Зуеве: один около перекрестка с круговым движением рядом с улицей Красноармейской, второй — за Домом культуры на площади Пушкина.

Затем шнековая бурильная машина сделает проходку между котлованами. Параллельно с этим рабочие на проезде Лермонтова начнут паять трубу.

До лета стоит задача проложить трубу и также начать замену колодцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.