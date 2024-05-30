Реконструкцию системы водоснабжения проведут в округе Коломна

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения в с. Горы округа Коломна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ «Реконструкция системы водоснабжения с. Горы» по адресу: Московская область, г. о. Коломна, Озерский район, с. Горы.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Коломна. Так, например, планируется возведение повысительной насосной станции подземного исполнения в стеклопластиковом стакане и возведение накопительных стеклопластиковых резервуаров подземного исполнения, демонтаж существующей сети водоснабжения и прокладка новых трубопроводов.

«Выполнение работ по реконструкции объектов водоснабжения и канализации (в т. ч. общестроительные и отделочные работы, установка систем электроснабжения и электроосвещения, благоустройство и озеленение территории) планируется завершить к 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.