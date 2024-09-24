Реконструкцию Ленинских очистных сооружений завершат в 2025 году

В Ленинском городском округе продолжается реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в поселке Горки Ленинские. Она проводится с целью модернизации объекта и увеличения его мощности в два раза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На сегодняшний день на объекте ведется подготовка для начала строительно-монтажных работ: вынесены все инженерные коммуникации, продолжается вывоз отходов и осушение иловых карт. Очистные сооружения обслуживают порядка 10 тыс. жителей данной территории. Реконструкция позволит справиться с возросшей нагрузкой на канализационные сети, а это напрямую влияет на качество жизни людей. Работы планируется завершить в следующем году», — сказал глава муниципального образования Станислав Каторов.

Работы выполняются по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в рамках национального проекта «Экология».

На сегодняшний день на территории Ленинского округа функционируют 7 очистных станций, в том числе в поселках Володарского, Горки Ленинские, Мещерино, селе Молоково, микрорайонах Дрожжино и Купелинка. В перспективе планируется строительство очистных сооружений в Калиновке и Петровском.

В программу модернизации очистных сооружений Подмосковья на 2025 год включено 11 проектов, которые затронут 178 тыс. жителей региона. Этот вопрос стал одним из ключевых в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с главами округов и членами областного правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.