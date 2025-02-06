Реконструкция очистных сооружений начнется в округе Чехов в 2025 году

Глава Чехова Михаил Собакин совместно с профильными специалистами провел совещание в рамках часа по ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в Чехове запланировано строительство водозаборного сооружения в Мелихове. Также начнется реконструкция очистных сооружений в Чехов-7, в Столбовой и Мелихове.

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, в 2026 году начнется строительство двух водозаборных узлов в Чепелеве и Стремилове, реконструкция городских очистных сооружений на ул. Солнышевская, пройдет капитальный ремонт трубопровода в с. Мещерское.

Кроме того, в Подмосковье будет проведена инвентаризация объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, и составлен рейтинг их износа. Это позволит оценить состоянии водозаборных и очистных сооружений, канализационных насосных, а также определить какие объекты и в каком порядке подлежат реконструкции или капремонту.

Сформирован перечень из девяти объектов, которые будут заявлять в госпрограмму, четыре из них находятся в п. Любучаны, а две — в д. Кулаково. Среди остальных: реконструкция канализационной насосной станции в д. Чепелево, д. Березки и д. Манушкино.

«Мы должны реконструировать очистные сооружения в Любучанах, Мещерском и Шарапове. В населенных пунктах Васькино, Талалихино, Дубна и Мещерское остаются асбестовые трубы, которые давно устарели и сложны в ремонте. По Мещерскому мы уже вошли в госпрограмму, по остальным будем готовить документы», — отметил Михаил Собакин.

Еще одно предложение, с которым будут ходатайствовать перед правительством, автоматизация ВЗУ, снабжающие котельные.

Глава округа поручил до середины февраля определить все объекты и подготовить документацию для вхождения в госпрограмму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.