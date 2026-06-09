Регоператор вывез 235 тыс кубометров отходов в Подмосковье

Сергиево-Посадский региональный оператор за неделю вывез более 235 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов с обслуживаемых территорий Подмосковья. Наибольшие объемы пришлись на Мытищи, Химки и Дмитровский округ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Более 43,6 тыс. кубометров отходов вывезли из Мытищ, свыше 34,5 тыс. — из Химок, более 33,6 тыс. — из Дмитровского округа. В Пушкинском округе объем составил более 34 тыс. кубометров, в Сергиево-Посадском — более 27,7 тыс., в Королеве — свыше 21,5 тыс.

В Долгопрудном вывезли более 13 тыс. кубометров, в Лобне — свыше 11,8 тыс., в Дубне — более 7,4 тыс., в Талдомском округе — свыше 7,9 тыс. кубометров отходов.

Кроме того, специалисты ликвидировали более 12 тыс. кубометров несанкционированных навалов и свыше 41,5 тыс. кубометров крупногабаритных отходов. В случае переполнения контейнерной площадки или необходимости уборки жителям рекомендуют обращаться к своему региональному оператору. Контакты размещены на сайте профильного министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.