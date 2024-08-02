Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 12:22

Регоператор Рузского кластера в июле продезинфицировал около 3,2 тыс контейнеров

Региональный оператор Рузского кластера за прошедший месяц провел масштабные работы по улучшению состояния контейнерных площадок. Были проведены мероприятия по ремонту и очистке контейнеров, а также установке новых. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Итоги работы Рузского кластера в цифрах:

Дезинфекция 3 190 контейнеров с целью обеспечения чистоты и предотвращения распространения инфекций;

Ремонт 542 контейнеров, что поспособствовало продлить их срок службы и улучшить внешний вид;

Замена 381 сломанного контейнера для улучшения условий для сбора мусора.

Также было дополнительно поставлено 273 новых емкости.

Общий объем вывоза отходов составил 836 445,64 куб. метров, включая несанкционированные сбросы. Этот показатель свидетельствует о важности работы по борьбе с незаконными свалками и обеспечивает более эффективное управление отходами в регионе.

В зону обслуживания Рузского регионального оператора входят 13 городских округов Подмосковья: Власиха, Восход, Волоколамский, Истра, Красногорск, Краснознаменск, Лотошино, Можайский, Молодежный, Наро-Фоминский, Одинцовский, Рузский, Шаховская.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.