Регоператор Каширского кластера в сентябре обновил более 250 контейнеров
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На контейнерных площадках Каширского кластера с сентября обновлено более 250 баков, а также установлены дополнительные баки на контейнерных площадках в 11 городских округах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Так, отремонтировано:
- контейнеров ТКО — 85;
- контейнеров РСО — 81;
- бункеров КГО — 9.
Заменено:
- контейнеров ТКО — 159;
- контейнеров РСО — 88;
- бункеров КГО — 4.
Установлено:
- контейнеров ТКО — 82;
- контейнеров РСО — 61;
- бункеров КГО — 29.
Модернизация контейнерного парка проводится региональным оператором по поручению министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области на постоянной основе.
Основная задача — повысить качество услуги по вывозу отходов и обеспечить комфорт жителям Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.