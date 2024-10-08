Регоператор Каширского кластера в сентябре обновил более 250 контейнеров

На контейнерных площадках Каширского кластера с сентября обновлено более 250 баков, а также установлены дополнительные баки на контейнерных площадках в 11 городских округах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, отремонтировано:

контейнеров ТКО — 85;

контейнеров РСО — 81;

бункеров КГО — 9.

Заменено:

контейнеров ТКО — 159;

контейнеров РСО — 88;

бункеров КГО — 4.

Установлено:

контейнеров ТКО — 82;

контейнеров РСО — 61;

бункеров КГО — 29.

Модернизация контейнерного парка проводится региональным оператором по поручению министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области на постоянной основе.

Основная задача — повысить качество услуги по вывозу отходов и обеспечить комфорт жителям Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.