Регоператор Каширского кластера в сентябре обновил более 250 контейнеров

ЖКХ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На контейнерных площадках Каширского кластера с сентября обновлено более 250 баков, а также установлены дополнительные баки на контейнерных площадках в 11 городских округах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, отремонтировано:

  • контейнеров ТКО — 85;
  • контейнеров РСО — 81;
  • бункеров КГО — 9.

Заменено:

  • контейнеров ТКО — 159;
  • контейнеров РСО — 88;
  • бункеров КГО — 4.

Установлено:

  • контейнеров ТКО — 82;
  • контейнеров РСО — 61;
  • бункеров КГО — 29.

Модернизация контейнерного парка проводится региональным оператором по поручению министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области на постоянной основе.

Основная задача — повысить качество услуги по вывозу отходов и обеспечить комфорт жителям Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.