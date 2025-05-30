Размещение ВОЛС на ЛЭП важно согласовать с энергокомпанией

Однако некоторые компании, стремясь минимизировать расходы, действуют нелегально и пренебрегают техническими, а также правовыми требованиями, что приводит к серьезным последствиям.

«Россети Московский регион» уделяет особое внимание контролю за соблюдением законодательства, поскольку нарушения не только угрожают стабильности электросетей, но и снижают качество услуг связи для конечных потребителей.

Одна из ключевых проблем — размещение ВОЛС без согласования с энергокомпанией. Это влечет за собой технические риски: неправильный расчет нагрузок на опоры может привести к повреждению кабеля и к ухудшению сигнала. Кроме того, незаконные подключения выявляются в ходе регулярных проверок, и операторы сталкиваются с экономическими санкциями, а также репутационными потерями из-за недовольства абонентов, которое связано с постоянными перебоями или низкой скоростью интернета.

Не менее важный аспект — неправильная архитектура сетей связи. Использование дешевых материалов, отсутствие резервных каналов и ошибки при проектировании увеличивают потери сигнала и повышают риск длительных перебоев. Неквалифицированный персонал усугубляет ситуацию: монтаж проводов связи с нарушениями ускоряет износ оборудования, вынуждая операторов тратить дополнительные средства на ремонт и модернизацию.

Попытки избежать процедур согласования с электросетевыми компаниями оборачиваются еще большими затратами и потерей доверия клиентов.

Избежать всех негативных последствий нелегальной работы возможно только путем строгого соблюдения правил. Официальное согласование проектов с ПАО «Россети Московский регион» гарантирует безопасность и долговечность сетей, а инвестиции в обучение специалистов помогают избежать ошибок при монтаже. Электросетевая компания заинтересована в прозрачном сотрудничестве с операторами, поскольку качественная инфраструктура связи — это не только хорошая репутация на рынке и новые клиенты для провайдера, но и стабильная работа энергосистемы.

Также «Россети Московский регион» поддерживает ответственных партнеров, понимающих, что настоящая эффективность достигается не за счет нарушений, а благодаря профессиональному подходу и соблюдению интересов всех сторон.