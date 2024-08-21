Размер госпошлины при подаче в суд по долгу за ЖКУ с сентября увеличится в 10 раз

С 9 сентября 2024 года в силу вступают изменения, предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ, согласно которым государственная пошлина при обращении в суд увеличивается в 10 раз. Эти изменения особенно коснутся коммунальных должников, которым теперь придется оплачивать не только сумму задолженности, но и значительно возросшие дополнительные издержки. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Новые правила взыскания долгов через суд

Согласно статье 153 Жилищного кодекса РФ, все собственники жилья обязаны своевременно оплачивать содержание жилого помещения и коммунальные услуги. Обычный срок для оплаты — до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. В случае просрочки к неплательщикам могут быть применены различные меры, включая начисление пени, ограничение предоставляемых услуг и даже приостановка выплаты льгот и субсидий. Одним из наиболее серьезных шагов является взыскание задолженности через суд, что может привести к аресту банковских счетов и имущества должника. Подать на должника в суд могут поставщики жилищно-коммунальных услуг и ресурсов или по их поручению МосОблЕИРЦ. При обращении в суд истец оплачивает госпошлину. Затем, если решение суда вынесено в пользу истца, после вступления в силу судебного постановления должник возмещает пошлину.

Госпошлина: новые размеры и порядок начисления

С 9 сентября минимальный размер госпошлины при подаче искового заявления юридическими лицами увеличится с 400 до 4 000 рублей. Для заявлений о вынесении судебного приказа — с 200 до 2 000 рублей. Ниже минимального размера заплатить пошлину нельзя. Это значит, что даже за небольшой долг в 1 рубль госпошлина составит 2 000 рублей.

Госпошлина также увеличивается в зависимости от суммы задолженности:

При долге от 100 001 до 300 000 рублей: 4 000 рублей + 3% от суммы долга.

От 300 001 до 500 000 рублей: 10 000 рублей + 2,5% от суммы, превышающей 300 000 рублей.

От 500 001 до 1 000 000 рублей: 15 000 рублей + 2% от суммы, превышающей 500 000 рублей.

От 1 000 001 до 3 000 000 рублей: 25 000 рублей + 1% от суммы, превышающей 1 000 000 рублей.

Исполнительский сбор: дополнительные издержки для должников

Если должник не оплачивает исполнительный документ в течение пяти дней, с него взимается исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания, но не менее 1 000 рублей. Этот сбор рассчитывается от всей взысканной в суде суммы, включая долг и госпошлину.

Пример:

Если долг за ЖКУ составляет 5 000 рублей, госпошлина — 2 000 рублей, итоговая сумма взыскания составит 7 000 рублей, а исполнительский сбор — 1 000 рублей. Таким образом, должнику вместо 5 000 рублей придется оплатить 8 000 рублей.

В случае крупного долга, например, за три года на сумму 354 126 рублей, пени могут составить 88 248 рублей, госпошлина — 13 559 рублей (10 000 + 2,5% от суммы, превышающей 300 000), а исполнительский сбор 7% — 31 915 рублей. В результате общая сумма к оплате составит 487 848 рублей.

Рекомендуем проверить наличие задолженности и своевременно оплачивать текущие счета, чтобы избежать дополнительных расходов. Информацию о долгах можно найти в едином платежном документе или в личном кабинете МосОблЕИРЦ. Узнать об открытии исполнительного производства и суммы к взысканию можно на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.