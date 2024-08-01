Стало известно, какие работы проводили в квартире обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Неделю назад в одной из квартир обрушившегося дома в Нижнем Тагиле меняли шланг газового оборудования, сообщает « МК ».

Семья экс-заместителя начальника СИЗО №3 Нижнего Тагила Михаила К. на протяжении 10 лет жила в одной из квартир обвалившегося дома. Недавно супруги обратились в обслуживающую организацию «ГазЭКС» по поводы установки счетчиков газа. Их монтировали 25 июля.

До этого в квартире №1, где проживала семья Касьяновых, проверяли газовое оборудование. Выяснилось, что там прохудился шланг.

Специалист 25 июля поменял его и поставил приборы учета. После этого в квартире и на лестничной площадке не пахло газом. В самой квартире не было газового баллона или других предметов, которые могли взорваться.

Также известно, что накануне обрушения двух подъездов Михаил К. со своей семьей уехал на дачу. Он оставил дома только 14-летнюю дочь. Сегодня в 11:20 она позвонила родителям, сказала, что к ней в гости пришли две девушки, и они планируют отправиться гулять. С тех пор дочь на связь не выходила.

Ранее стало известно, что спасатели достали из под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле школьницу. Спасатели продолжают разбирать завалы.