Расчетный центр напомнил жителям Подмосковья о готовности платежного документа

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Расчетный центр оповещает жителей о том, что платежные документы за ноябрь сформированы в личном кабинете «МосОблЕИРЦ» и доставлены большинству жителей Подмосковья в почтовые ящики или на электронную почту. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Счета за ноябрь рекомендуется оплатить до 10 декабря.

Предельные сроки для того, чтобы счета за декабрь были сформированы с учетом внесенной оплаты:

Оплаты, произведенные позднее, будут учтены в январе 2025 года.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.