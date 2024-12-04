Расчетный центр напомнил жителям Подмосковья о готовности платежного документа
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Расчетный центр оповещает жителей о том, что платежные документы за ноябрь сформированы в личном кабинете «МосОблЕИРЦ» и доставлены большинству жителей Подмосковья в почтовые ящики или на электронную почту. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Счета за ноябрь рекомендуется оплатить до 10 декабря.
Предельные сроки для того, чтобы счета за декабрь были сформированы с учетом внесенной оплаты:
- до 15 декабря — в личном кабинете и по кнопке моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и в клиентских офисах расчетного центра;
- до 13 декабря — в отделениях и онлайн-сервисах банков;
- до 12 декабря — через Почту России.
Оплаты, произведенные позднее, будут учтены в январе 2025 года.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.