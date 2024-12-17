Расчетный центр напомнил жителям Подмосковья о бонусах при оплате коммуналки

«МосОблЕИРЦ» напоминает жителям Подмосковья, что они могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии, получать бонусы и выигрывать денежные призы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Без комиссии

в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра,

в клиентских офисах расчетного центра,

электронный счет — из электронной почты.

С бонусами

Для клиентов МосОблЕИРЦ действует программа «Коммунальный бонус». Купоны на скидки и подарки можно получать после каждого онлайн-платежа, совершенного в личном кабинете, на сайте расчетного центра и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Накануне Нового года на странице «Коммунального бонуса» собраны полезные скидки и интересные идеи для подарков коллегам и близким. На выбор — более 130 предложений в категориях: супермаркеты и доставка, образование и развлечения, путешествия и здоровье, одежда, бытовая техника и другие.

С призами

Шанс выиграть 3999 рублей по акции «Выигрывай с умной платежкой» есть у каждого, кто полностью оплатит коммунальные услуги до 27 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Подробнее об этой и других акциях можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.