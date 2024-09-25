Расчетный центр напомнил абонентам в Подмосковье о передаче показаний счетчиков
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В Подмосковье завершается прием показаний приборов учета за сентябрь. Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа. Сроки приема показаний счетчиков воды и тепла отличаются и зависят от условий договоров с поставщиками ресурсов.
Сроки передачи показаний и даты поверки приборов учета можно посмотреть в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».
Как правильно передавать показания.
- Будьте внимательны! Показания должны совпадать с цифрами на приборе учета, а данные по холодной и горячей воде не меняться местами.
- Вносите только целые числа, до запятой. Цифры после запятой вспомогательные и не требуют внесения.
- Показания за текущий месяц не могут быть меньше предыдущих показаний.
Способы передачи показаний:
- на сайте МосОблЕИРЦчерез чат-бот или в личном кабинете;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- по телефону 8(499)444-01-00;
- в клиентских офисах расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.