сегодня в 14:10

Расчетный центр напомнил абонентам в Подмосковье о передаче показаний счетчиков

В Подмосковье завершается прием показаний приборов учета за сентябрь. Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа. Сроки приема показаний счетчиков воды и тепла отличаются и зависят от условий договоров с поставщиками ресурсов.

Сроки передачи показаний и даты поверки приборов учета можно посмотреть в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

Как правильно передавать показания.

Будьте внимательны! Показания должны совпадать с цифрами на приборе учета, а данные по холодной и горячей воде не меняться местами.

Вносите только целые числа, до запятой. Цифры после запятой вспомогательные и не требуют внесения.

Показания за текущий месяц не могут быть меньше предыдущих показаний.

Способы передачи показаний:

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.