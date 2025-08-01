Работы по замене тепловой сети в Солнечногорске завершат к сентябрю

В Солнечногорске специалисты продолжают работы по замене участка тепловой сети от котельной ГЭМЗ до тепловой камеры у магазина «Магнит» на улице Ленинградской. Проект предполагает увеличение диаметра трубопроводов до 500 мм, что существенно повысит надежность теплоснабжения для жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент подрядная организация проложила большую часть сети. Увеличение диаметра труб позволит не только повысить надежность системы, но и снизить дефицит тепловой энергии при наиболее низких температурах в зимний период. Это означает более стабильное и комфортное теплоснабжение для потребителей.

«Мы понимаем, насколько важна бесперебойная подача тепла. Специалисты ведут работы по графику. Лично проверил ход работ и будем держать на контроле срок их исполнения», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Согласно утвержденному плану, все запланированные работы по модернизации тепловой сети завершат к осени этого года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.