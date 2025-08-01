Работы по замене тепловой сети в Солнечногорске завершат к сентябрю
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В Солнечногорске специалисты продолжают работы по замене участка тепловой сети от котельной ГЭМЗ до тепловой камеры у магазина «Магнит» на улице Ленинградской. Проект предполагает увеличение диаметра трубопроводов до 500 мм, что существенно повысит надежность теплоснабжения для жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На данный момент подрядная организация проложила большую часть сети. Увеличение диаметра труб позволит не только повысить надежность системы, но и снизить дефицит тепловой энергии при наиболее низких температурах в зимний период. Это означает более стабильное и комфортное теплоснабжение для потребителей.
«Мы понимаем, насколько важна бесперебойная подача тепла. Специалисты ведут работы по графику. Лично проверил ход работ и будем держать на контроле срок их исполнения», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.
Согласно утвержденному плану, все запланированные работы по модернизации тепловой сети завершат к осени этого года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.
«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.