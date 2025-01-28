Работы по расчистке дренажной канавы начались в Шатурторфе

На прошлой неделе в поселке побывал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. Женщина рассказала, что весной и в период обильных дождей вода скапливается в дренажной канаве. Это становится причиной подтопления участков частного сектора. Николай Прилуцкий дал поручение службе дорожного хозяйства и благоустройства решить эту задачу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня при помощи экскаватора начались работы по расчистке. Также работникам предстоит заменить трубу за участками жителей.

Специалисты службы поблагодарили жителей Шатурторфа за бережное отношение к природе родного поселка: канава оказалась чистой, то есть не заваленной мусором, как это часто бывает.

Работы по полному восстановлению дренажа завершатся промывкой труб при стабильной плюсовой температуре.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.