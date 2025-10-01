Работу ЖКХ в Черноголовке переводят в цифровой формат

В целях модернизации жилищно-коммунального хозяйства администрация городского округа Черноголовка приобрела оборудование для перехода диспетчерской службы на цифровые технологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время по всей Московской области проводится оснащение современными цифровыми сенсорами котельных, многоквартирных домов, центральных тепловых пунктов и водозаборных станций. Благодаря этому, любое, даже минимальное изменение показателей, в автоматическом режиме передается в региональный центр управления ЖКХ, откуда информация направляется ответственному представителю ресурсоснабжающей организации. Такой подход позволяет существенно ускорить процесс выявления и устранения технологического сбоя на сети, предотвращая при этом ограничение подачи ресурсов потребителям.

Переход на цифровые решения в Черноголовке начался еще в 2021 году с пилотного проекта в домах № 11 и 13 по Институтскому проспекту. На сегодняшний день в округе все центральные тепловые пункты и котельные уже оснащены датчиками, осталось установить новое оборудование в нескольких многоквартирных домах и на водозаборном узле.

Ожидается, что уже в октябре все рабочие процессы будут полностью автоматизированы и переведены в цифровой формат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.