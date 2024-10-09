Рабочие завершили ремонт котельной № 2 в округе Лосино-Петровский

Котельная № 2, расположенная на Северной улице в округе Лосино-Петровский, введена в эксплуатацию в 1964 году. Ее четырехкотловая мощность составляет 3,62 Гкал/час, она осуществляет подачу отопления почти 2 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При обследовании котельной с оценкой параметров работы основного технологического оборудования в 2023 году было принято решение о проведении капитального ремонта трех котлов.

Благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры» и министерству энергетики Московской области на сегодня все работы по капитальному ремонту котельной № 2 завершены.

Отремонтированы три жаротрубных пароводогрейных котла, проложены трубопроводы отопления и водоснабжения, смонтировано новое насосное оборудование, проведены пусконаладочные работы. Котлы введены в эксплуатацию и готовы к зиме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.