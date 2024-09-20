Рабочие начали капитальный ремонт школы № 1 в Наро-Фоминске

Рабочие приступили к капремонту здания школы № 1 в Наро-Фоминске. Здание школы построено в 1957 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Общая площадь учебного корпуса на улице Ленина, д. 1 составляет 776 кв. метров.

На строительной площадке задействованы 15 человек. На данный момент ведется демонтаж внутренних конструкций и инженерных сетей. Уже демонтирована кровля, на двух этажах демонтировали потолки, напольное покрытие и старую электрику, снята штукатурка. Второй и третий этаж демонтированы на 70%, практически возведен новый парапет на крыше.

В школе планируется замена кровли и потолков, обновление фасада и входных групп, лестниц, замена всех инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей. Будет проведена отделка помещений. В классах установят новую мебель и современное оборудование. В ходе капремонта будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Завершение работ и передача обновленного здания Наро-Фоминской школы № 1 запланировано на лето 2025 года.

Работы проводятся в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.