Путин назвал проблему с водоснабжением в ДНР первой в числе актуальных

Президент РФ Владимир Путин встретился с главной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным и обсудил ситуацию в регионе. Глава государства указал на то, что проблема с водоснабжением остается одной из главных в ДНР, сообщает РБК .

Путин назвал этот вопрос первым в числе наиболее актуальных. Президент отметил, что построенный водовод не решает всех задач. Он пока что даже не вышел на плановый режим. Кроме того, происходят большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов.

Пушилин в ответ заявил, что проблема с водоснабжением является серьезным вызовом. В том числе это связано с «водной блокадой» противника.

Глава ДНР также указал на то, что водопотери в ходе перемещения местами доходят до 60%. Это связано с сокращением графиков подачи воды, из-за чего увеличивается износ сетей. По словам Пушилина, их не ремонтировали с 90-х годов. Глава региона уточнил, что ежедневно может происходить около 100 прорывов, их устраняют.

Ранее на проблему обеспечения ДНР водой указал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он также проверил ход возведения водовода к Павлопольскому водохранилищу в регионе.