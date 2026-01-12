Промышленные альпинисты очищают до пяти крыш от сосулек в Одинцовском округе ежедневно

В Одинцовском округе промышленные альпинисты ежедневно очищают до пяти кровель многоквартирных домов от сосулек и наледи в рамках договора с управляющей компанией, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сосульки и наледь на крышах многоквартирных домов представляют опасность для жителей, особенно в период оттепелей и солнечной погоды. Управляющая компания АО «Одинцовская теплосеть» заключила договор с бригадой промышленных альпинистов на зимний сезон 2025–2026 годов для регулярного удаления сосулек, наледи и снежных свесов с кровель.

В управлении компании находятся дома с кровлями разной сложности, поэтому к каждому объекту применяется индивидуальный подход. При благоприятных погодных условиях специалисты очищают до пяти домов в день.

Для предупреждения несчастных случаев сотрудники управляющей компании заранее огораживают опасные участки сигнальной лентой. После этого альпинисты приступают к работе, соблюдая все требования безопасности. Сброшенный с крыш снег и лед убирают с придомовой территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.