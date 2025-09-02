Прокуратура Подмосковья следит за подготовкой военгородков к отопительному сезону

Заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Андрей Скрыпник совместно с представителями Военной прокуратуры Московского военного округа, заместителем министра энергетики Московской области Аркадием Собенниковым, специалистами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ проверили готовность военного городка Сергиев Посад — 6 к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По результатам обследования технического состояния котельной выработан план выполнения первоочередных мероприятий для обеспечения ее надежного функционирования в период зимнего максимума.

Теплоснабжающей организации указано на недопустимость нарушения прав граждан на качественное оказание коммунальных услуг.

Контроль за выполнением ремонта источника теплоснабжения и тепловых сетей прокуратурой области обеспечивается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: «Россети», «Мособлэнерго», это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.