сегодня в 15:36

Приемку более 1 тыс подъездов в Подмосковье провели эксперты стройконтроля

На территории региона активно продолжается программа обновления подъездов. С начала 2025 года уже принято и сдано в эксплуатацию 1 057 отремонтированных подъездов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

До конца года управлением технического надзора капитального ремонта региона запланирована приемка еще свыше 200 объектов.

Каждый отремонтированный подъезд — это комплексное преображение, которое включает:

ремонт поверхностей — покраску стен и потолков;

замену конструктивных элементов — установку новых окон и современных почтовых ящиков;

обновление входной группы — укладку плиточного покрытия в тамбурах;

современное освещение — монтаж новых светильников для создания светлого и гостеприимного пространства.

Отдельное внимание уделяется информированию жителей о проводимых работах.

Наибольшее количество работ на сегодняшний день выполнено в:

Орехово-Зуевском — 136 подъездов;

Балашихе — 130 подъездов;

Щелково — 73 подъезда;

Наро-Фоминском городском округе — 54 подъезда.

Значительный объем работ также проведен в Люберцах, Пушкинском, Богородском, Королеве, Мытищах и других муниципалитетах региона.

В 2024 году специалистами управления технического надзора капитального ремонта Московской области было принято 1 925 подъездов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.