Представитель Одинцовского округа получил награду в форуме «Управдом»

Лучшим вручили награды губернатора Московской области, отраслевых министерств областного правительства и Московской областной думы. В число награжденных вошла руководитель местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Одинцовского округа, депутат окружного совета Ирина Грабарчук.

«Мы чествуем наших управдомов. Это ответственные люди, которым небезразлична судьба своего дома. Видим их успешное взаимодействие как с органами власти, так и с жителями. Совместная работа председателей советов МКД и нашего инспекторского состава дает результаты. С начала года общественниками выявлено более 6 тыс. дефектов в содержании территорий, каждый из которых оперативно был взят в работу и решен профильными службами», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Поданные заявки конкурсная комиссия оценивала в два этапа. Учитывались в общей сложности 18 критериев. В число наиболее важных входили количество общих собраний собственников помещений в МКД по вопросам управления домом, санитарное состояние подъездов, выявление лиц, проживающих в многоквартирном доме без регистрации, а также состояние придомовой территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.