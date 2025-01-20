Порядка 9 км теплосетей реконструируют в Ленинском округе в 2025 году

В Ленинском городском округе в 2025 году будет продолжена работа по модернизации системы теплоснабжения. Запланирован капитальный ремонт 17 участков инженерных сетей общей протяженностью около 9 км в двухтрубном исчислении, а также реконструкция трех центральных тепловых пунктов и котельной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«На этот год мы запланировали модернизацию объектов с высоким процентом износа — это котельная в Суханово 1961 года постройки и центральные тепловые пункты в Измайлово, Новодрожжино и на Петровском проезде в Видном. В совокупности они снабжают теплом 56 многоквартирных жилых домов и свыше 20 социальных объектов. И по поводу сбоев в их работе неоднократно поступали обращения жителей», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Кроме того, в 2025 году в муниципалитете выполнят реконструкцию 17 участков трубопровода различного диаметра, в том числе магистральных сетей, а также строительство участка в 6-м микрорайоне Видного с целью закольцовки теплосети. Капитальный ремонт коснется инженерных коммуникаций в поселках Развилка, Горки Ленинские и в центральной части Видного: на улицах Школьная, Советская, Центральная, Лесная, на проспекте Ленинского Комсомола, в Клубном переулке возле Центрального парка. Замене подлежат трубы диаметром от 200 до 400 мм.

Ранее сообщалось, что в Суханово на котельной мощностью 4,8 гкал/ч будет проведена замена всего оборудования, включая котлы, теплообменники горячей воды, насосное и электрическое оборудование, систему химводоподготовки, а также замена дымовой трубы и реконструкция самого здания.

В пресс-службе напомнили, что в 2024 году выполнена замена магистрального трубопровода на 4 участках теплотрассы в Видном общей протяженностью около 2 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.