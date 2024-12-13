Порядка 72 тыс льготников Подмосковья автоматически получили субсидию ЖКУ

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В Московской области упростили порядок получения жилищной субсидии. При подаче заявления на региональном портале госуслуг нужно дать согласие на обработку персональных данных, и в следующих периодах субсидия продлевается автоматически, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Упрощенное продление субсидии позволило жителям избежать лишней бумажной волокиты. Автоматически в этом году получили субсидию на оплату коммунальных услуг порядка 72 тысяч льготников региона», — пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Пресс-служба министерства социального развития Московской области сообщает, что на эту меру поддержки с начала года израсходовано свыше 1,8 млрд рублей.

Субсидия предоставляется гражданам, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от общего дохода семьи. Важным условием является прописка в Московской области.

Первично подать заявление на субсидию ЖКУ можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.