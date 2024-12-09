Порядка 30 лифтов установили в пяти многоквартирных домах Дзержинского в 2024 году

В 2024 году в городском округе Дзержинский было заменено 30 лифтов в пяти МКД. Глава городского округа Дзержинский Андроник Пак проверил качество работы нового лифтового оборудования в доме № 10 на улице Угрешская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации, в текущем году по указанному адресу было заменено 8 лифтов.

«Во время проверки убедился, что лифты исправно работают. Все новые лифты российского и белорусского производства отвечают современным требованиям безопасности, новые кабины обладают антивандальными свойствами и тихим ходом», — сказал глава города.

Лидером стал МКД по улице Угрешской, 18. Здесь было заменено 16 лифтов. По два лифта заменили на Угрешской, 20; Угрешской, 26в и на Лесной, 13. 8 лифтов теперь есть в МКД на ул. Угрешская 10.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать внимание на жалобы жителей на лифтовое оборудование, даже если по регламенту его еще рано менять.

Он отметил, что регламент не всегда отражает реальное состояние дел.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.