Порядка 3 млн рублей заплатят УК Подмосковья за нарушения прав граждан

В конце декабря текущего года министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрело 29 административных дел, УК обязали выплатить почти 3 млн рублей за нарушения прав граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было рассмотрено:

17 рассматривались с участием директоров управляющих и ресурсоснабжающих организаций;

по 13 делам были вынесены предупреждения, в том числе по двум, связанным с несвоевременным ответом на обращения граждан.

В случае повторного нарушения сроков рассмотрения обращений граждан управляющие компании могут столкнуться с крупными штрафами.

Это подчеркивает значимость соблюдения прав и законных интересов граждан при их обращениях в организации, отвечающие за обслуживание общедомового имущества в многоквартирных домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.