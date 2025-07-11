Порядка 200 домов газифицировали в Подольске с начала года

В Подольске с начала текущего года газифицировали 176 домов в рамках президентской программы по социальной газификации. Квалифицированные специалисты проводят необходимые строительно-монтажные работы и прокладывают газовые коммуникации в домах жителей до и внутри участков. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этой неделе ведутся строительно-монтажные работы в деревнях Лаговское и Луковня, в коттеджном поселке Никулино.

С момента старта программы в округе был заключен 1771 договор, выполнено 1135 пусков, из них 23 — по льготной газификации.

Всего 68 населенных пунктов городского округа вошли в программу социальной газификации. За 4 года построено более 1600 распределительных газопроводов, это почти 30 км. В ближайшее время планируется построить еще 45 км. Газифицированы 176 домов. Также жители округа подали более 1300 заявок на газификацию в 175 СНТ.

Как подключить дом к газу, можно узнать на интерактивной карте газификации.

Адреса и график работы офисов обслуживания клиентов филиала АО «Мособлгаз» можно найти здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев