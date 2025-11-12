Порядка 2 млрд рублей компенсации за жилищные услуги выплатили жителям Подмосковья

«С начала года более 80 тысяч жителей нашего региона получили субсидию на оплату коммунальных услуг на общую сумму порядка 2 млрд рублей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Каждый заявитель может легко оформить упрощенное продление субсидии. При подаче заявления на портале госуслуг нужно дать согласие на обработку персональных данных. Далее, субсидия будет продлеваться автоматически, что делает процесс получения выплаты более удобным.

В ведомстве уточнили, что размер субсидии определяется исходя из площади жилого помещения и расходов на оплату коммунальных услуг. Если расходы на квартплату и коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода семьи, то семья имеет право на получение субсидии.

Также, при оформлении субсидии необходимо помнить, что сведения о доходах необходимо предоставлять за 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Подать заявление на оформление субсидии можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.