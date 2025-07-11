Поливальные автомобили вышли на улицы Коломны из-за жаркой погоды

В условиях установившейся жары на дороги Коломны вышли поливальные автомобили. Дорожные службы задействовали эту специальную технику для аэрации дорожной сети, чтобы улучшить ситуацию на городских улицах. Также дополнительное увлажнение способствует охлаждению асфальта, что позволяет снизить вероятность его деформации, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вода охлаждает горячий асфальт и уменьшает облако пыли. Мы поливаем дороги ради вашего удобства и безопасности. Ближайшие дни, как и сегодняшний, обещают быть жаркими. Если собираетесь в дорогу — не забудьте взять питьевую воду. Если предстоит сесть за руль, то постарайтесь быть особенно внимательными», — обратился к автолюбителям глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Поливальные машины работают по графику: обработку не проводят в часы пик, чтобы не создавать заторов на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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