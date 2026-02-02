Политобозреватель Гусий раскритиковал повышение тарифов ЖКХ в начале года

Политический обозреватель Андрей Гусий заявил, что повышение тарифов на услуги ЖКХ с начала 2026 года вызвало недовольство россиян из-за неудачного выбора времени для изменения ценовой политики, сообщает «ФедералПресс» .

В 2026 году в России были увеличены тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на то, что рост цен был запланирован, он вызвал критику и возмущение среди населения.

Политический обозреватель Андрей Гусий отметил, что повышение тарифов совпало с самым сложным периодом года для граждан. По его словам, в некоторых регионах люди неделями остаются без тепла и воды, а модернизация сетей требует значительных затрат, что и приводит к росту тарифов.

«Не стоит ждать, что в нашей жизни что-то начнет дешеветь, кроме стоимости труда, а уж тем более стоимость услуг ЖКХ. При том мы сами видим, как тяжело проходит зимний период, в некоторых регионах люди неделями сидят без тепла и воды. Сети надо модернизировать, а это дорого — отсюда и тарифы», — пояснил Гусий.

Эксперт обратил внимание, что первые платежки с новыми тарифами жители получают в феврале, когда после новогодних праздников у людей сохраняется сложное финансовое положение и низкое настроение. Гусий считает, что власти должны были учесть психологический фактор при выборе времени для повышения платы за ЖКХ.

«В целом непонятно, почему такой лежащий на поверхности момент просто упущен», — подытожил политобозреватель.

