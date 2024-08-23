Показания счетчиков в Подмосковье нужно передать до 25 августа

Уточнить сроки приема показаний счетчиков воды и тепла можно через личный кабинет МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики», по телефону 8 (499) 444-01-00 или в любом клиентском офисе расчетного центра.

Передать показания можно несколькими способами: через чат-бот на сайте МосОблЕИРЦ; через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ онлайн»; в любом клиентском офисе расчетного центра; по телефону: 8 (499) 444-01-00.

Своевременная передача показаний счетчиков помогает снизить расходы на оплату коммунальных услуг. Если показания не будут переданы, в первые три месяца плата будет начисляться по среднемесячному объему потребления, а затем — по нормативу, который зависит от количества зарегистрированных в квартире жителей. Чем больше зарегистрированных лиц, тем выше может быть начисленная плата за услуги.

Если в квартире отсутствует счетчик, он неисправен или его срок поверки истек, к нормативу потребления может быть применен повышающий коэффициент, что увеличит сумму к оплате.

Дополнительную информацию о правильной установке и поверке счетчиков можно найти на портале «Твой Домовой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.